В Приамурье ОРВИ пошел на спад

На прошедшей неделе в Амурской области отмечен спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Зарегистрировано на 132 случая меньше, по сравнению с предыдущим периодом.

За прошедшую неделю в Амурской области зарегистрировано 4 528 случаев заболеваний ОРВИ, из них 14 случаев гриппа А и В. Для сравнения: неделю назад было зафиксировано 4 660 случаев заболеваний ОРВИ и 25 фактов выявленного гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспортебнадзора по Амурской области.

С 1 января 2020 года во всех пунктах пропуска через госграницу в Амурской области проверены с использованием тепловизионного оборудования 922 рейса, прибывших из-за границы, из них 907 — из КНР. Проведён двойной досмотр 27 034 приехавших граждан, из них 22 728 — из КНР.

За прошлую неделю через временно отрытые «коридоры» пассажирского пункта пропуска в Благовещенске из КНР прибыли 26 граждан, которые прошли санитарно-карантинный контроль. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено. За всеми прибывшими организовано проведение ежедневного медицинского осмотра.