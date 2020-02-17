Немного снега: прогноз погоды в Амурской области на 18 февраля

18 февраля в Приамурье ночью ожидается увеличение облачности, в отдельных районах Амурской области пройдет небольшой снег. Днем будет облачно с прояснениями, по югу и местами по северу также ожидается небольшой снег. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами по северу ускоряясь до 13 метров в секунду.

Температура в ночные часы составит минус 13…18, местами будет минус 23…28. Днем в регионе термометры покажут минус 5…10 градусов,, местами по северу температура понизится до минус 15. В Благовещенске ночью 18 февраля ожидается увеличение облачности, пройдет слабый снег. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Термометры покажут 16…18 градусов ниже нуля. Днем в областном центре облачно, также ожидается небольшой снег. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура составит 5…7 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL