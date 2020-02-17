Амурчане завоевали три золота на дальневосточных соревнованиях по кикбоксингу

В Якутске прошли чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу в разделе К-1. Соревнования собрали около 150​ ​участников, среди которых были и спортсмены из Амурской области. В итоге трое амурчан стали победителями в своих весовых категориях.

Золотые медали завоевали Данил Ленжен, Сергей Крутелев и Андрей Елин. Все они – представители команды «Машина». Как говорится в сообщении одноименного спортивного клуба, на ринге амурчанам достались​ непростые соперники: мастера спорта, чемпионы России и финалисты первенства Европы. Бои получились зрелищными и напряженными. Кроме того, Данил Ленжен и Сергей Крутелев завоевали специальные призы от организаторов мероприятия.​

«Это был серьезный турнир с конкурентными боями и соперниками. Меня очень порадовал результат, но мы и не ожидали другого, ведь всему этому предшествовала огромная подготовка. Наших ребят отметили все судьи за профессионализм. Но мы на этом не останавливаемся и сразу из Якутска едем на дальневосточный турнир по тайскому боксу.​ Поэтому времени на отдых нет», – рассказал тренер команды «Машина» Михаил Еремеев, сопровождавший бойцов на состязаниях.

Чемпионат и первенство Дальнего Востока по тайскому боксу пройдут с 20 по 24 февраля в Чите.

Фото спортивного клуба «Машина»