Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:08 1

Амурчане завоевали три золота на дальневосточных соревнованиях по кикбоксингу

Амурчане завоевали три золота на дальневосточных соревнованиях по кикбоксингу

В Якутске прошли чемпионат и первенство Дальнего Востока по кикбоксингу в разделе К-1. Соревнования собрали около 150​ ​участников, среди которых были и спортсмены из Амурской области. В итоге трое амурчан стали победителями в своих весовых категориях.

Золотые медали завоевали Данил Ленжен, Сергей Крутелев и Андрей Елин. Все они – представители команды «Машина». Как говорится в сообщении одноименного спортивного клуба, на ринге амурчанам достались​ непростые соперники: мастера спорта, чемпионы России и финалисты первенства Европы. Бои получились зрелищными и напряженными. Кроме того, Данил Ленжен и Сергей Крутелев завоевали специальные призы от организаторов мероприятия.​

«Это был серьезный турнир с конкурентными боями и соперниками. Меня очень порадовал результат, но мы и не ожидали другого, ведь всему этому предшествовала огромная подготовка. Наших ребят отметили все судьи за профессионализм. Но мы на этом не останавливаемся и сразу из Якутска едем на дальневосточный турнир по тайскому боксу.​ Поэтому времени на отдых нет», – рассказал тренер команды «Машина» Михаил Еремеев, сопровождавший бойцов на состязаниях.

Чемпионат и первенство Дальнего Востока по тайскому боксу пройдут с 20 по 24 февраля в Чите.

Фото спортивного клуба «Машина»

Просмотров всего: 190

#Дальний Восток #спорт

распечатать


Общество 24

Дальневосточная авиакомпания будет перевозить пассажиров на укороченной версии «Суперджета»
Спорт 3

В Приамурье дадут старт строительству пяти физкультурно-оздоровительным комплексам
Спорт

Благовещенцев приглашают поддержать бегунов на льду
Спорт

Амурчане примут участие в заплыве «Черноморская эстафета Победы»
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • GnOmE

    GnOmE
    55 минут назад

    Молодцы

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь