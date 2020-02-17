В Китае стартовало производство первого лекарства от коронавируса

В Китае запущено производство лекарства, разработанное для борьбы с новым коронавирусом. Об этом в китайском мессенджере WeChat сообщило народное правительство Тайчжоу провинции Чжэцзян.

15 февраля препарат «Фавэйлавэй» официально получил одобрение от госуправления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР. Он разработан фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical и является первым в стране лекарством, которое включено в список препаратов, которые «потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса». Об этом сообщает Biang.ru.

По утверждению властей китайского Тайчжоу, лекарство, которое 16 февраля запущено в производство, может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания. Как стало известно из информации Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР, в создании препарата использованы вещества уже существующих лекарств, включая Remdesivir (Ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир). В комплексе они показали эффективность в лечении нового коронавируса.

Название препарата на латинском языке в заявлении не приводится. На подходе у китайских ученых новые вакцины, которые уже тестируют на животных.