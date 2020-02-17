Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:57 2

Текущая неделя закончится для россиян тремя выходными

Текущая неделя закончится для россиян тремя выходными
Фото: www.stihi.ru

Россияне отдохнут в конце текущей недели три дня вместо двух. Выходные продлятся с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — День Советской армии и Военно-морского флота; 23 февраля 1919 года впервые отмечалась годовщина Красной армии.

Поскольку празднование в этом году выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник. Следующая сокращенная неделя ждёт россиян в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на Роструд.

Просмотров всего: 414

#праздники #работа

распечатать


Общество 1

В Благовещенске масленичные гулянья впервые пройдут на площади ОКЦ
Общество

В Амурской области изменятся правила переобучения безработных мам
Общество

Замминистра обороны Александр Фомин и московские медийные лица поздравили ДВОКУ с юбилеем (фото)
Общество 25

Знамя Победы поднимут в Белогорске на 35-метровую высоту
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Володя.А

    Володя.А
    1 час назад

    Ура, выходные!

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    45 минут назад

    "Текущая неделя закончится для россиян тремя выходными"

    Гламуринфо в своем репертуаре! Текущая неделя закончится как обычно - обычные будни понедельник-пятница и выходные суббота-воскресенье - все как обычно! А вот следующая рабочая неделя (не текущая), начнется не с понедельника, а со вторника! …

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь