В Москве девушка участвовала в конкурсе по поеданию пирожных и погибла

23-летняя москвичка 15 февраля в одном из баров Москвы участвовала в конкурсе по поеданию пирожных на время и почти выиграла. В какой-то момент она подавилась и скончалась на месте.

СК проводит проверку по факту смерти девушки.

По словам родителей, девушка ничем не болела, у нее не было проблем с сердцем, ей просто нельзя было пить. Об алкогольном состоянии погибшей они уточнять не стали.

«Нужно предостеречь от организации и участия в подобных, казалось бы, безобидных состязаниях. Вообще, конкурсы – кто больше или быстрее съест или выпьет – мне представляются неправильными», – отметил экс-глава Роспотребнадзора, Геннадий Онищенко.

Также в разговоре с «РЕН ТВ» он пояснил, что запрещать на законодательном уровне такие вещи нельзя, так как это могут посчитать посягательством на право самовыражаться.