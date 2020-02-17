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17февраля
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сегодня, 11:13 0

В Москве девушка участвовала в конкурсе по поеданию пирожных и погибла

В Москве девушка участвовала в конкурсе по поеданию пирожных и погибла
Фото: Pexels с сайта Pixabay

23-летняя москвичка 15 февраля в одном из баров Москвы участвовала в конкурсе по поеданию пирожных на время и почти выиграла. В какой-то момент она подавилась и скончалась на месте.

СК проводит проверку по факту смерти девушки.

По словам родителей, девушка ничем не болела, у нее не было проблем с сердцем, ей просто нельзя было пить. Об алкогольном состоянии погибшей они уточнять не стали.

«Нужно предостеречь от организации и участия в подобных, казалось бы, безобидных состязаниях. Вообще, конкурсы – кто больше или быстрее съест или выпьет – мне представляются неправильными», – отметил экс-глава Роспотребнадзора, Геннадий Онищенко.

Также в разговоре с «РЕН ТВ» он пояснил, что запрещать на законодательном уровне такие вещи нельзя, так как это могут посчитать посягательством на право самовыражаться.

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#жизнь #здоровье #происшествия

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