В Благовещенске ищут подрядчика для строительства самой современной школы города

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Благовещенская администрация объявила аукцион на выполнение работ по строительству школы в 406 квартале. Планируется, что строительные работы начнутся текущей весной, а завершатся – в августе 2022 года.

Аукцион состоится 25 февраля. Начальная цена муниципального контракта – 1,3 миллиарда рублей. Это средства федерального, областного и городского бюджетов.

Новая крупнейшая за последние несколько десятилетий школа на 1 500 мест будет построена в районе в районе Игнатьевского шоссе и улицы Тепличной. Ее возведут в рамках программы «Развитие образования города Благовещенска». Сейчас на участке в 406 квартале ведутся работы по расчистке строительной площадки.

Новая школа станет самой современной в Благовещенске. По уровню оснащения она не будет уступать лучшим общеобразовательным учреждениям страны, сообщает пресс-служба городской администрации.

Школа будет четырехэтажной. Общая площадь здания превысит 33 тысячи квадратных метров. Всего в учреждении будут 60 кабинетов, 24 из них предназначены для учеников начальных классов. Также в образовательном учреждении оборудуют спортивный зал, столовую, библиотеку, игровые и спортивные площадки.

Как сообщало Амур.инфо, общеобразовательное учреждение должно разгрузить 4 переполненные школы в микрорайоне – № 13, 16, 28 и 25-ю гимназию. Планируется, что дети, идущие в школу, будут переходить дороги по подземным переходам.

При разработке ПСД для школы за основу специалисты взяли проект Самарского общеобразовательного учреждения.

До ввода школы в эксплуатацию улицу Тепличную заасфальтируют, оборудуют парковочными зонами, дорожными знаками, освещением. Планируется, что она станет четырехполосной.