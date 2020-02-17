В Благовещенске снова эвакуируют детсады (фото)

Утром 17 февраля в Благовещенске снова эвакуируют детские сады. Это связано с сообщениями о «минированиях».

По информации пресс-службы администрации города, на текущий момент поступили сообщения о «минировании» 11 корпусов 5 дошкольных образовательных учреждений. В настоящее время проводится эвакуация детей из детских садов № 50 (улица Политехническая, 50), № 15 (Амурская, 132), № 28 (3 корпуса), № 67 (2 корпуса), № 35 (4 корпуса). Все указанные адреса проверяют оперативные службы. «Во всех учреждениях ведется эвакуация в установленном порядке», – отмечает пресс-служба мэрии.

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Александр Авдеев