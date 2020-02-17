Благовещенке, лишившейся желудка, требуется помощь

Ольга Дробот, которая в результате онкологии лишилась желудка, теперь вынуждена жить на дорогостоящих лекарствах и комплектующих. Женщина является мамой трех детей, семья живет только на зарплату мужа.

Корреспондент Амур.инфо пообщался с женщиной и узнал подробности свалившейся на нее беды. Когда благовещенка после очередного декрета нашла хорошую работу, где трудилась портным-закройщиком, у нее диагностировали рак.

«В 2019 году обратилась в поликлинику с язвой желудка и пролечилась все лето. Удивительно, но многочисленные исследования не выявили и намека на онкологию. А уже в ноябре начались сильные боли в животе, диагностировали рак желудка в тяжелой стадии. В общем, мне вырезали часть кишечника и желудок», – рассказала Ольга Дробот.

Женщина лишилась работы. Теперь она вынуждена покупать дорогостоящие лекарства, специальное питание и комплектующие, потому что ее система пищеварения работает не так, как прежде. Семья живет на зарплату мужа, которой не хватает даже на вещи первой необходимости.

Сейчас женщина оформляет инвалидность. Без статуса инвалида она не может рассчитывать на выплаты по линии минздрава. В Благовещенском управлении социальной защиты населения сообщили, что по закону, в случае если доходы семьи ниже прожиточного минимума, то женщина может рассчитывать лишь на денежную компенсацию не чаще одного раза в год в размере 50 % от стоимости лекарств в сумме, не превышающей пяти тысяч рублей.

Благовещенка просит неравнодушных людей помочь ей в покупке лекарств, спецпитания и спецсредств, на которые из семейного бюджета уходит около 20 тысяч рублей в месяц. Ее реквизиты: номер карты Сбербанка 63900203 9004224987 (Ольга Петровна Д.).

Для уточнения информации о помощи Ольге можно позвонить по телефону 9-962-284-71-89.