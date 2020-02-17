В Амурской области у диких кабанов обнаружили чуму

Все мероприятия по утилизации и дезинфекции туш диких кабанов выполнены в полном объеме. Введен план ограничительных мероприятий по ликвидации очага АЧС и предотвращению распространения возбудителя болезни.

Завершение карантинных мероприятий запланировано на 13 марта, сообщили специалисты.

Девять павших кабанов обнаружили 9 февраля в заказнике «Ганукан» Архаринского района Амурской области. На следующий день специалисты взяли пробы на анализ и приняли карантинные меры. Все найденные трупы собрали и сожгли.