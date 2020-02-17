В Амурской области у диких кабанов обнаружили чуму
Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области получило результаты проб, взятых от трупов диких кабанов, обнаруженных в районе озера Песчаное – в 3,5 километра севернее села Новопокровка Архаринского района. Все пробы на АЧС оказались положительные.
Все мероприятия по утилизации и дезинфекции туш диких кабанов выполнены в полном объеме. Введен план ограничительных мероприятий по ликвидации очага АЧС и предотвращению распространения возбудителя болезни.
Завершение карантинных мероприятий запланировано на 13 марта, сообщили специалисты.
Девять павших кабанов обнаружили 9 февраля в заказнике «Ганукан» Архаринского района Амурской области. На следующий день специалисты взяли пробы на анализ и приняли карантинные меры. Все найденные трупы собрали и сожгли.
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