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17февраля
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В Свободном реконструируют бой Второй мировой войны

В Свободном реконструируют бой Второй мировой войны

16 февраля, в воскресенье, в актовом зале Дома детского творчества в Свободном прошла открытая лекция, посвященная 75-летию Великой Победы. С ней впервые в Свободный приехала Амурская областная общественная организация «МотоПатриот». Лекция собрала около 150 юнармейцев и жителей города.

На лекции говорили о значении слов «Родина», «патриотизм», о реконструкции униформы, снаряжения и вооружения Красной Армии времён 1941-1945 годов. После лекции все желающие имели возможность подержать в руках оружие, с которым в бой шли наши деды и прадеды. В этот же день проходила запись в новое отделение «Второй Дальневосточный фронт. Наследие».

Каждое воскресенье можно приходить в ДДТ в кабинет № 2 в 16 часов, чтобы стать членом клуба. Как рассказал председатель Амурской областной общественной организации Василий Семёнов, уже этим летом в Свободном планируется провести реконструкцию боя Второй мировой войны.

Руководитель «МотоПатриота» пригласил всех вступать в ряды организации и стать участниками реконструкции, а также принять участие в мероприятиях «Парка Победы». К 75-летию Великой Победы там также пройдёт реконструкция боя, пишут «Зейские огни».

Фото: Антон Алатко

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#дети #история #память

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