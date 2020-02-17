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17февраля
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сегодня, 10:22 6

В Благовещенске состоялся первый молебен «во спасение от эпидемии коронавируса» (фото, видео)

В Благовещенске состоялся первый молебен «во спасение от эпидемии коронавируса» (фото, видео)

16 февраля в Благовещенске состоялся первый молебен в связи с распространением коронавирусной инфекции. Теперь такие молебны будут совершаться в областном центре регулярно.

«Сегодня в Благовещенском кафедральном соборе по благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана состоялся первый молебен во спасение от эпидемии коронавируса на русском и китайском языках. Богослужение совершил клирик главного храма Приамурья иерей Димитрий Чжан», – сообщает Благовещенская епархия.

Димитрий Чжан обратился к собравшимся в Благовещенском кафедральном соборе: «Мы сейчас молимся о Китае». Он отметил, что коронавирусной инфекцией заболело много людей. «Вы пришли и молитесь с нами», – сказал клирик храма.

Желающих помолиться приглашают в Благовещенский кафедральный собор в пятницу в 07:00 на общегородское акафистное пение у чудотворного Албазинского образа Божией Матери. Также молебны во спасение от эпидемии коронавируса на русском и китайском языках совершаются в соборе каждое воскресенье в 17:00.

Оценить распространение коронавирусной инфекции в мире можно с помощью онлайн-карты на сайте Амур.инфо.

Фото: blaginform.ru

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#коронавирус в Китае #религия

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    37 минут назад

    Мы СПАСЕНЫ!!!

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    28 минут назад

    маловасто пришло ... неподействует.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    28 минут назад

    маловасто пришло ... неподействует.

  • тт

    тт
    15 минут назад

    Вот теперь точно страшно, молились, что б дожди перестали, так залило, коронавируса в Благовещенске не было, теперь точно будет...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    15 минут назад



    Теперь такие молебны будут совершаться в областном центре регулярно

    молебны во спасение от эпидемии коронавируса на русском и китайском языках совершаются в соборе каждое воскресенье в 17:00.



    1. И до Апокалипсиса?

    2. А сколько среди присутствующих было "бесплатных проституток?

  • OT

    OT
    3 минуты назад

    Дак конешно коронавирус не крещен но носит крест не на своей шее и в церковь-то ходит на чужих ногах. Вот и как-же не вершить молебен. Убыток в лице прихожан не в интересах церкыи

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