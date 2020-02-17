В Благовещенске состоялся первый молебен «во спасение от эпидемии коронавируса» (фото, видео)

«Сегодня в Благовещенском кафедральном соборе по благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана состоялся первый молебен во спасение от эпидемии коронавируса на русском и китайском языках. Богослужение совершил клирик главного храма Приамурья иерей Димитрий Чжан», – сообщает Благовещенская епархия.

Димитрий Чжан обратился к собравшимся в Благовещенском кафедральном соборе: «Мы сейчас молимся о Китае». Он отметил, что коронавирусной инфекцией заболело много людей. «Вы пришли и молитесь с нами», – сказал клирик храма.

Желающих помолиться приглашают в Благовещенский кафедральный собор в пятницу в 07:00 на общегородское акафистное пение у чудотворного Албазинского образа Божией Матери. Также молебны во спасение от эпидемии коронавируса на русском и китайском языках совершаются в соборе каждое воскресенье в 17:00.

Оценить распространение коронавирусной инфекции в мире можно с помощью онлайн-карты на сайте Амур.инфо.

Фото: blaginform.ru