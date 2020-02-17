Почти три недели в Приамурье могут быть проблемы с теле- и радиовещанием

В субботу, 22 февраля, в России начнется период солнечной интерференции. В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии. Это приводит к ухудшению приема теле-, радиоканалов со спутника вплоть до их полного пропадания.

Интерференция наблюдается дважды в год, во время осеннего и весеннего равноденствия, и может повлиять на ухудшение приема телеканалов цифровых мультиплексов «РТРС-1» и «РТРС-2» и радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести-FM».

Специалисты Амурского филиала РТРС, наряду с коллегами по всей стране, используют все имеющиеся технические возможности для минимизации влияния солнечной интерференции на прием сигнала.

В Амурской области интерференция будет наблюдаться с 22 февраля по 13 марта с 11:15 до 12:20 часов местного времени, информирует специалист по связям с общественностью филиала РТРС «Амурский ОРТПЦ».