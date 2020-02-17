Участники переписи в России смогут указать любую национальность: обзор прессы

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Музыкант Тилль Линдеманн запустил проект с русскоязычным названием; в Петербурге уволен учитель истории за стихотворение Есенина; родной брат короля Нигерии работает водопроводчиком. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein, известный своим интересом к русскому языку, запустил очередной проект, которому дал русскоязычное название. Ни газета, ни тем более я, не можем его привести, так как на языке наших родных осин оно совершенно нецензурное. В отличие от газеты я даже намек не буду делать. Думаю, что не многие немцы будут гадать, как понять название, а используя его в русскоязычной среде (ну вдруг приедут к нам в гости) вполне сойдут за наших. Прочитал я об этом в «Российской газете».

Также в номере

И вот совпадение тем: еще здесь пишут о том, что в Петербурге из школы со скандалом уволился учитель истории и обществознания Алексей Никитин. Причина нестандартная – педагог продекламировал на уроке в восьмом классе «Исповедь хулигана» Сергея Есенина. Есть в стихотворении 1920 года пара слов, которые в словаре Ожегова значатся как просторечные. Учитель прочитал их полностью, а недоросли, как это водится, засняли все на видео. Запись разлетелась по школе, а самого учителя вызвали на серьезный разговор, после чего он уволился.

Я специально перечитал стихотворение. Теперь это явно сделаете и вы. А учитель, позволю высказать свое мнение, не очень далекий. Он бы еще свежий диск Линдеманна, о котором я только что рассказал, на уроки принес.

Напишут же такое

В «Известиях» рассказывается о подготовке к предстоящей осенней переписи населения. В Госдуме состоялся круглый стол на эту тему, рассматривался ряд проблемных вопросов, и, в частности, было сказано, что россияне смогут выбрать себе любую национальность при опросе. Первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов так и пояснил корреспонденту: «Жители смогут выбрать любую национальность в соответствии с 26-й статьей Конституции, запрещающей принуждать граждан определять свою национальность. «Как гражданин себя назовет, так и должно записываться в анкетах», – подчеркнул депутат. Я что подумал: а если все, куражась, назовут себя, предположим, евреями, Россию переименуют в Израиль?

Полный абзац

В «Собеседнике» я прочел историю нигерийского парня, который уехал из своей солнечной Нигерии в туманную Англию, где сейчас работает водопроводчиком. Если быть точным, то простым водопроводчиком он начал работать лет 10 назад, а потом его повысили в должности (хорошо работал), и сейчас он бригадир. Казалось бы, ничего удивительного, если не считать того, что зовут парня Акимом Аденугой, он родной брат короля Нигерии Асунмо Адерибигбе, у него там все для шикарной жизни: титул, прислуга, богатство. А он вот протечки устраняет. А с другой стороны, водопроводчики в Англии неплохо зарабатывают, вот недавно он 25 тысяч фунтов домой отправил в помощь медицине. Вы можете представить нашего водопроводчика, чтобы он вот так, с легкостью 25 тысяч хотя бы рублей. Но о чем это я.

На посошок

Далее у нас еженедельник «Убойная сила» – куда же мы без него, там вечно про происшествия да про подвиги полиции пишут. Так вот, в последнем номере рассказывается, что в Питере молодой парень… Ну как молодой, 30 лет, зашел в книжный магазин «Буквоед» к своей знакомой. Типа, свидание. А время – к закрытию, и, когда девушка переодевалась в туалете, парень ее там запер, а сам вытащил дневную выручку и смылся.

И вот я подумал, что парень-то по жизни – неудачник. И знакомая-то у него – продавец книжного. И обокрал-то он книжный. А кто сейчас ходит в книжные магазины, ну кто покупает там книги, ну какая там может быть выручка – слезы. Я бы еще понял его, если бы он Гоголя какого слямзил или того же Пушкина, – наверняка ведь не читал. А то за мелочью полез. И со стыдом за не читающую молодежь заканчиваю обзор.