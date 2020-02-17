В Тындинском районе пропали двое мужчин

Фото: instagram.com/tynda_28rus

Обновлено: 10:44



В социальных сетях появилась информация о поисках двух пропавших рыбаков. Происшествие случилось в Тындинском районе, подтвердили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ и полиции.

«Прошу оказать помощь в поиске двух пропавших рыбаков: Чупрова Сергея Вениаминовича и Вельгоненко Фёдора Фёдоровича, пропавших с 12 февраля. Рыбачили в районе 56 км за Джалингрой», – сказано в сообщении в социальных сетях.

По одному из указанных в соцсетях номеров телефонов агентству ответила знакомая Сергея Чупрова. «Вдвоем они уехали в сторону Джалингры на рыбалку и до сих пор на связь не вышли», – сказала женщина, добавив, что было подано заявление в полицию. По ее словам, удалось обнаружить автомобиль мужчин, заметенный снегом. Никаких следов людей не нашли.

«От ЕДДС Тындинского района поступило сообщение о потерявшихся гражданах 15 февраля. Двое мужчин выехали на рыбалку на реку Гилюй (ориентировочно в 60 километрах от Тынды). Телефоны недоступны, связи с ними нет. Заявление о пропаже поступило в полицию от жен выехавших на рыбалку граждан. Помощь спасателей пока не запрашивали», – сказали агентству в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

«15 февраля в дежурную часть МО МВД России "Тындинский" поступило заявление от родственников двух граждан о том, что двое мужчин уехали на рыбалку на реку Гилюй в район станции Бестужево Тындинского района и до настоящего времени не вернулись. Сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия в данном районе», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить по телефонам: 8-914-572-19-08, 8-914-568-79-16, 02.