Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске»: о грантах в сфере искусства

17 февраля в полуденном эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» расскажут о проектах, которые получили право на муниципальный грант в сфере культуры и искусства в 2020 году. Гостьей студии станет и. о. начальника управления культуры администрации Благовещенска Валентина Мищенко.

В «Гостиной "Вечернего Эха"» Михаил Митрофанов побеседует со Светланой Никоновой.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.