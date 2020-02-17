Благовещенка Полина Мельникова стала «Вице-мисс» на конкурсе красоты в Харбине

В Харбине в январе прошел конкурс красоты Miss International ice and snow contest 2020, что в переводе означает «Международный конкурс Мисс льда и снега». Он состоялся впервые и был приурочен к известному «Фестивалю льда и снега». За корону королевы боролись 36 девушек из России, Китая, Казахстана, Украины и Беларуси.

Модельное агентство «Жираф», единственное из России, получило приглашение на участие, поэтому страну представляли на конкурсе пять благовещенок.

«Участницы жили в новом пятизвездочном отеле. Была устроена специальная сцена. Прошло несколько дефиле, особенно поразил выход в вечерних платьях – они были выполнены в тематике ледового фестиваля в голубых, синих и белых тонах. Их автором стал известный дизайнер из Шанхая. Такие костюмы делают на “Мисс Мира” и “Мисс Вселенная”. На конкурсе в прямом эфире работали 12 крупнейших телекомпаний, так что уровень был очень высокий», – рассказала Светлана Никонова.

Помимо подиумной работы были съемки на улицах – на харбинском Арбате и возле Софийского собора.

По итогам благовещенка Полина Мельникова заняла второе место в конкурсе Miss International ice and snow contest 2020. Девушка уже имеет титул «Краса Дальнего Востока». Еще одна модель, Елизавета Юдина, завоевала звание «Мисс Потенциал». Первое место присудили китаянке.

Модельное агентство «Жираф» дожидалось фото- и видеоматериалов, поэтому до сих пор не обнародовало результаты. Также Светлана Никонова добавила, что мэру Харбина настолько понравился конкурс, что он пообещал провести его и в следующем году.

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