Благовещенские зрители тепло приняли спектакль «Авантюристка» с Оксаной Сташенко

Оксана Сташенко, знакомая многим по фильму «Возвращение Мухтара», постоянная участница фестиваля кино и театра «Амурская осень» вновь побывала в Благовещенске. На этот раз с комедийной историей «Авантюристка», в которой также заняты Олег Штефанко, Павел Конек и Анастасия Введенская. Зал тепло принял игру актеров.

В основу постановки режиссера Михаила Мамедова легла история, которая вполне могла случиться в жизни.

В квартиру директора туристического агентства врывается странная женщина. Хозяин пытается ее выпроводить, но та настаивает, что у них в прошлом случился курортный роман. Мужчина отрицает какую-либо связь с ней. Начинают возникать недоразумения и нелепые ситуации. Герои разрываются между семьями и первой любовью. Затем выясняется, что их связывает нечто большее, чем давние чувства – 25-летняя дочь.

Зрители весь первый акт переживали за героев, а во втором, наконец, случилась развязка.

Нежданная гостья обманула бизнесмена: авантюра была затеяна ради простого женского счастья.

«Я и в жизни похожа на свою героиню: в чем-то немного авантюристка и так же, как она, люблю мир и людей, – призналась актриса Оксана Сташенко. – Считаю, что это действительно моя роль».

Во время спектакля было много и смешных моментов, а диалоги героев можно было смело разбирать на цитаты. Например, «никогда не судите о мужчине по тому, что о нем говорит жена!», «чтобы узнать, сколько человек зарабатывает, не спрашивайте, где он работает — спрашивайте, где он отдыхает!» или «любовь короче, чем брак, но дольше, чем жизнь».

Но все, конечно же, закончилось хорошо.

«Такой жизненный спектакль. Вначале жалко всех было, а потом разгадка нарисовалась. Я все думала: ну надо же, какая хитрость! Оксана Сташенко мне очень нравится – у нее всегда такая бешеная энергетика, которая заряжает всех вокруг. Я и на “Амурской осени” видела ее выступления. Вот, теперь и в театре увидели», - поделилась зрительница Ольга Марченко.

Спектаклю зал аплодировал. После Благовещенска «Авантюристка» поехала на восток, где постановку покажут зрителям Хабаровска, Владивостока и других городов.

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