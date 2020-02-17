В Благовещенске прошел День эскимо с историей

Где впервые придумали мороженое, как работает старинный «миксер» и что входит в рецепт холодного лакомства? Это и многое другое смогли узнать и увидеть дети, которые пришли на День эскимо в Амурский областной краеведческий музей. В отличие от других развлекательных мероприятий в городе, это была игра с историей.

Праздник был продолжением цикла программ, которые прошли в январе и были приурочены к Международному дню эскимо, он отмечался 24 января. Именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в американском городе Онава Христиан Нельсон получил патент на это лакомство. Он придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого и назвал его Eskimo Pie, что в переводе означает «пирожок эскимоса».

А для начала детям рассказали, что мороженое впервые появилось в Китае – там 3000 лет назад к столу богатых людей подавали замороженные соки. Дети узнали, что лакомство также любили и Александр Македонский, и Петр Первый, и Наполеон.

Свою любовь к мороженому детям предложили выразить в стихах: надо было к предложенной рифме, например «мороженое - ложками» - придумать продолжение. На другой станции давалось задание посложнее: нарисовать мороженое такое, которого еще не придумали. Дети рисовали рожок, а в нем разного цвета шарики. Фантазия бойко шла в ход. Помогали проводить игры добровольцы из молодежного центра «Выбор».

«Кстати, вафельный рожок появился не так давно, а именно в 1904 году, когда в городе Сент-Луис в США проходила ярмарка. Сирийский эмигрант Эрнст Халеви торговал вафлями, а рядом с лотка продавали мороженое, раскладывая его по тарелочкам. Когда посуда закончилась, оба торговца приняли решение соединить свой товар, так появилась съедобная посуда», - рассказала экскурсовод Наталья Комарова.

Отгадывая задания в каждом зале, дети получали синие фишки, которые надо было наклеивать на билет.

На втором этаже, в детском музейном центре участники праздника продолжили путешествие в прошлое: им показали уникальный экспонат – мороженицу I половины XX века, которую передал на хранение в Амурский областной краеведческий музей один из жителей Благовещенска. В документах указано, что мороженица была приобретена больше 70 лет назад в одном из магазинов Райчихинска.

После этого начались «веселые старты», в ходе которых нужно было не только быть быстрым и ловким, но и на ходу соображать, какие продукты нужны для изготовления мороженого, и не прихватить лишнего.

«Праздник мороженого для ребят это новинка. Мы когда предложили в классе – все захотели пойти. Интересно посмотреть на старинную мороженицу и узнать, из чего делается мороженое сегодня. Важно, что много интерактива: сейчас дети просто так ничего не слушают, им обязательно надо что-то делать, трогать руками, узнавать. Важно, что дети узнают о собственном производстве мороженого на территории Благовещенска. И, к тому же, что мороженое экспортируется в Китай», - рассказала одна из педагогов.

«Несколько лет назад мы сходили на праздник мороженого, и теперь ходим сюда каждый год всей семьей. Здесь детям интересно поиграть, что-то можно потрогать, интеллектуальные игры тоже есть. Ну и мороженое покушать», - поделилась посетительница Анна Василенко.

Праздник продолжался 1,5 часа, в результате все обменяли билеты с фишками на стаканчик мороженого. А кто-то отправился за коктейлями, которые также продают теперь в музее.

Следующий праздник мороженого пройдет 14 марта в 12 часов, подробности можно узнать по телефону 77-53-83.

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