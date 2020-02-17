Выбор читателей за 16 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 16 февраля.

Некоторые пассажиры с билетами на самолет авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Благовещенск 15 февраля были неприятно удивлены тем, что не смогут попасть на борт. Им объяснили, что произошла замена борта на самолет меньшей вместимости.

В эфире федерального канала «Вести 24» вышел спецрепортаж «Пограничное состояние». В нем рассказывается, что изменилось в Благовещенске из-за вспышки коронавируса и, как следствие, закрытия границы с Китаем. Было озвучено, что в инфекционной больнице находился мужчина с подозрением на инфекцию.

Россияне могут отказаться от получения страховой пенсии по старости для того, чтобы в дальнейшем получать ее в более высоком размере. Такая норма содержится в 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Вечером 15 февраля на перекрестке Красноармейской – 50-летия Октября жестко столкнулись два внедорожника: Toyota Hilux Surf и Toyota Land Cruiser 200. В результате ДТП водитель «тойоты лэнд крузер» 1995 года рождения был госпитализирован.