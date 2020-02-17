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17февраля
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сегодня, 08:02 1

Аэропорт Шереметьево полностью перейдет в частную собственность

Аэропорт Шереметьево полностью перейдет в частную собственность
Фото: www.ozon.travel/

Крупнейший аэропорт страны Шереметьево станет полностью частным. Росимущество уже получило заявку на исполнение опциона по выкупу госпакета АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Покупателем хочет стать нынешний владелец контрольного пакета акций (66,1 %) ООО «Шереметьево холдинг». Эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, но ее пакет в 65,22 % акций находится в собственности у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, а еще 34,78 % – у Аркадия Ротенберга.

Продажа государственных акций аэропорта Шереметьево началась в 2015 году, когда аэропорт почти на 100 % принадлежал Росимуществу, а «Шереметьево холдинг» владел отдельными объектами на его территории – грузовым терминалом, парковками и так далее. Частная компания получила в Шереметьеве контрольный пакет, так как обязалась построить в нем новые объекты: пассажирский терминал В, подземные тоннели под аэродромом для связи терминала В с южным терминальным комплексом (терминалы D, E и F), новый грузовой терминал и новый топливо-заправочный комплекс. Все эти объекты суммарной стоимостью около 750 миллионов долларов построены в 2017-2018 годах.

Нынешнюю заявку на выкуп остальных госакций будут рассматривать Минтранс и Минэкономразвития, а окончательную цену определит привлекаемый Росимуществом независимый оценщик. «Шереметьево холдинг», согласно акционерному соглашению, может с этой оценкой не согласиться и отказаться от выкупа. Тогда госпакет может быть выставлен на открытый аукцион, пишет «Российская газета».

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#транспорт

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    48 минут назад

    правило госбизнеса - продавай в первую очередь прибыльные предприятия

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