Гороскоп 17 февраля: Львам не стоит замыкаться в себе, Скорпионам нужен праздник

Восход Солнца: 07:38

Заход Солнца: 17:49

Солнце в Водолее.

Овен. Неблагоприятный день. Превратности судьбы могут помешать Вам реализовать задуманное. Возможно, что ситуация сложится таким образом, что Вам придется решать множество вопросов одновременно. Избегайте ненужных споров, острых дискуссий, которые ни к чему кроме взаимного раздражения, не приведут.

Телец. День неблагоприятен для встреч, любовных свиданий, семейных отношений. Общение с близким человеком принесет женщинам-Тельцам огорчения или слезы. Непорядочное отношение партнера или взаимное раздражение может привести к полному разрыву отношений. Мужчинам-Тельцам грозят нервные срывы, нарастание внутреннего напряжения или семейная ссора. Следует избегать резких высказываний или разговора на повышенных тонах.

Близнецы. Неблагоприятный день. Сегодня возможны резкие смены настроений. Ваши беспощадность и нежелание прислушаться к окружающим людям могут перейти в высшую степень и породить внутреннее напряжение, натянутость и отчуждение в отношениях. Вам пойдет на пользу посещение храма или чтение.

Рак. День крайне неблагоприятный для общения. Жизненный потенциал начинает понижаться. Стремление помочь или оказать покровительство может привести к неосмотрительности, за которую придется долго расплачиваться. Разногласия в коллективе или негативные перемены в личной жизни могут выбить вас из колеи. Ограничьте общение. Неблагоприятный день для достижения поставленной цели или установления дружеских отношений.

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Лев. День, неблагоприятный во всех отношениях. Могут возникнуть серьезные финансовые проблемы. Вероятны потери и утраты. Автолюбители должны быть предельно внимательны, ибо рассеянность может стать причиной необратимых событий. Не отдаляйтесь от близких людей, не замыкайтесь в себе.

Дева. Отвага, прекрасная память и сообразительность, умение найти нестандартные пути решения проблем обеспечат успех в любом начинании. Звезды по-прежнему указывают на вероятные осложнения со здоровьем. Особенно это касается мужчин-Дев.

Весы. Неблагоприятный день для начала новых дел, планирования, семейных и интимных отношений. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Скорее всего все начинания будут обречены на провал, что может привести к финансовым потерям или к потере престижа. Вероятны нервные срывы, нервозность, резкие смены настроения.

Скорпион. День проходит под знаком мудрости и созерцательности. Возможно, что он будет наполнен событиями, одна часть которых будет связана с вашей активной деятельностью, а другая — с деятельностью вашего ближайшего окружения. Вечером устройте небольшой праздник в тесном семейном кругу.

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Стрелец. Активный, творческий день, который пройдет достаточно напряженно: эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Благоприятный день для деловых контактов, заключения сделок и принятия важных решений.

Козерог. Критический день. Ошибки и потакания собственным слабостям могут повлечь за собой финансовые потери. Не стоит пока вмешиваться в обычный ход событий — возможно, большая часть неприятностей исчезнет сама собой. Если это не произойдет, то призовите на помощь трезвый расчет и железную логику. Во второй половине дня возможно ухудшение самочувствия.

Водолей. День благоприятный для очищения, исцеления. Сегодня могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Не думайте, что болезни проходят сами собой. Даже если кризис минует, то впоследствии могут возникнуть тяжелые осложнения. Следите за своими мыслями, которые являются основой всех поступков.

Рыбы. День символизирует крушение надежд и планов. Комбинация, выстроенная с большой надеждой на лучшее, может обрушиться как карточный домик. Мужчин-Рыб ждет разочарование в человеке, который до сих пор казался надежным. Необходимо во время наплыва страстей проявить выдержку и самообладание. Возможна психологическая поддержка со стороны малознакомых людей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев