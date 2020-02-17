Гороскоп 17 – 23 февраля: Водолеи заслужили отдых, Девам понадобится помощь коллег

Общий астрологический прогноз на неделю с 17 февраля по 23 для всех знаков Зодиака.

Овен. Коллектив – сила, особенно если находишься в его центре, а не на периферии. Попасть в этот центр непросто, а еще сложнее долго в нем удерживаться. Но, по всей видимости, у Вас с этим проблем не возникает. То, куда направит коллектив свои стопы и чем будет заниматься, в гораздо большей степени зависит от Вас, чем от кого-то другого. На этой неделе Вас также ожидают победы на личном фронте.

Телец. Телец на неделе будет проявлять множество талантов. Одним из которых явится отстаивание своей позиции, особенно при взаимодействии с новым знакомым, который впечатлится Тельцом, а Телец - наоборот. Вы будете сильнее, т.к. прекрасно информированы и начитанны. Очень удачная неделя для обучения.

Близнецы. Близнецу в первой половине недели рекомендуется больше внимания уделять своему здоровью. В эти дни может ослабнуть иммунитет, поэтому вероятность простудных и инфекционных заболеваний может возрасти. Чтобы не ходить больными, принимайте профилактические меры, пейте общеукрепляющие комплексы, бальзамы, избегайте общения с больными гриппом.

Рак. Этот знак Зодиака силен своей мудростью,но на этой неделе лучше доверять больше не логике, а интуиции. Шестое чувство будет сильнее обычного. Используйте это для продвижения по карьерной лестнице. Не упустите момент.

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Лев. На этой неделе намечается значительный подъем в финансовой сфере, есть шанс получить работу мечты или повысить свою квалификацию. В среду ожидаются солидные денежные поступления.

Дева. Придется обратиться за советом к тем, кто до Вас занимался тем, чем занимаетесь Вы, ибо ни в одном учебнике Вы не найдете ответ на свой вопрос. Потому что учебник – теория, а то, с чем Вы столкнулись – сама, что ни на есть, реальная жизнь.

Весы. На этой неделе исчезнет какое-то препятствие, и Вы сможете реализовать какой-то свой давний замысел. И хотя это потребует определенных усилий и даже, возможно, противостояния с теми, кто считает, что ваши действия несвоевременны, результат Вас порадует.

Скорпион. На этой неделе Скорпионов может подвести человек, на которого Вы возлагали определенные надежды и уже оплатили часть его предполагаемых услуг.

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Стрелец. Вас ждет небольшая передышка после продолжительной и усердной работы. Страсти в личной жизни и на работе улягутся, а Вы сможете хорошо отдохнуть. На вторник и четверг назначайте важные встречи, собеседования, совещания.

Козерог. Что-то в эти выходные Козерогам будет тревожно. Знак нервничает абсолютно без повода, изводит близких подозрениями, никому не верит (в том числе и себе самому), и ведет себя несколько странно.

Водолей. Неделя заслуженного отдыха: активность снижена, задачи – второстепенной важности, коллеги настроены благодушно. Можно расслабиться и отказаться даже от поездок, они все равно не принесут большой радости. Хороший период для размышлений и планирования будущего.

Рыбы. Проявите внимание к интересам окружающих. Другие тоже имеют право на собственные желания. Даже если кажется, что правда на вашей стороне и Вы точно знаете, как надо поступить. Совместное планирование поможет выбрать вариант пусть медленный, зато приятный для всех.

Астролог: Вальдемар Небоходцев