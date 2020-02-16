Победительница I «Чеховского фестиваля» на Амуре написала всего «Четыре слова»

В чеховском формате короткого рассказа предложила сразиться на писательских перьях председатель Амурского регионального отделения «Российского Союза писателей» и руководитель творческой гостиной «Зелёная лампа Амура» Галина Одинцова.

На конкурс поступило почти 60 работ со всей Амурской области, а на торжественное подведение итогов собралось более 130 человек. Подведение итогов прошло в Амурской областной научной библиотеке.

На торжественном вечере ведущий Алексей Воскобойников говорил с публикой оригинальными цитатами Чехова из его писем. Краткость по-чеховски на Амуре — это не более четырёхсот слов в рассказе. Талантов оказалось много. На конкурс было принято 58 работ в двух возрастных номинациях. Жюри призналось, что было очень сложно выбрать лучшие, настолько были порой захватывающие и жизненные сюжеты.

«Рукописи оценивали профессионалы: писатели, журналисты, филологи, учителя, преподаватели, библиотекари и читатели из Москвы, Хабаровска, из Архары, Ивановки, Благовещенска. Всего 17 человек. Никто не знал имена членов жюри и конкурсантов. Все работы были обозначены кодовыми номерами. Всё это — чтобы исключить субъективность, ведь в конкурсе наравне с писателями и известными людьми участвовали и новички», — рассказала Галина Одинцова.

В жюри были кандидат филологических наук, писатель-минималист Евгений Ерёмин, музыкант и декламатор Владимир Шатковский, школьницы — Кристина Кремлёва из Новопетровки и Алиса Токарева из Благовещенска, директор Амурского театра драмы Татьяна Бедина, лауреат литературной премии имени Леонида Завальнюка в 2019 году Валентина Кобзарь, начальник отдела дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Амурской области Анна Норкина, руководитель Центра выявления и поддержки одарённых детей «Вега» Кирилл Иванов, журналист ИА «Амур.инфо» Наталья Наделяева и другие.

Фестиваль был приурочен к 160-летию Антона Павловича Чехова, он родился 29 января 1860 года. В этот вечер его гениальные рассказы читали заслуженные артисты России Роберт Салахов и Ольга Долгая, Владимир Шатковский. Вдохновенно читала рассказы конкурсантов необыкновенно артистичная девочка Кристина Кремлёва. Владимир Шатковский настолько проникновенно читал «Ваньку» про письмо на деревню дедушке Константину Макарычу, что в зале люди начали всхлипывать.

Вечер превратился в настоящий праздник литературы, на котором все были на одной волне — чеховской. Евгений Еремин рассказывал о Чехове, и читал свои столбовые романы, состоящие из одной строчки. К всеобщей радости выяснилось, что победителей будет не двое, а больше.

В детской номинации отобрали 6 лучших авторов, им выдали путевки на профильную смену в лагерь «Колосок», которую организует Центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега». На отдых поедут Анастасия Макаренко, Сергей Казаков, Юлия Тамбовцева, София Васильева, Кирилл Холод и Анна Телышева.

В старшей возрастной номинации три человека получили статуэтку «Ника». Третье место по итогам судейского голосования оказалось у Елены Кастериной, второе — у Ольги Березкиной, а первое заняла Любовь Чернявская.

Как рассказала победительница, она по образованию музыкальный руководитель, но работает не специальности. Призналась, что в первый раз выставила свое творчество на всеобщее обозрение, и сразу победа. А рассказ назывался «Четыре слова», он о том, что девушка обнаружила в своем кармане скомканный лист из блокнота со словами: «я люблю Вас, Ольга». И вот героиня уже представляет тайного воздыхателя. Но это всего лишь попутчица в толкотне автобуса заткнула записку не в свой карман, а в записке было название арии, которую надо выучить. А имена просто совпали...

«Этот рассказ родился сам по себе за пару часов. Я уже давно хотела принять участие в чем-то подобном. Я много пишу и рисую, но в стол. В интернет не выкладываю: все время думаю, ну кто там заметит? Это же надо уметь себя рекламировать. Победа в I Чеховском фестивале – полная неожиданность, сейчас буду более решительна в своем писательстве», — рассказала Любовь Чернявская.

В довершение всего директор Амурского театра драмы Татьяна Бедина вручила победителям пригласительные билеты на любой спектакль на две персоны, чем очень порадовала писательскую аудиторию.

Больше фото, видео и рассказ победительницы конкурса Любови Чернявской - в блоге Культпросвет.