В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви подвергли критике женщин, соглашающихся на гражданский брак. Протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и всё, а так тебя никто за жену не считает», – сказал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

Священник при этом отметил, пишет «Интерфакс», что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. «Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене – ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет никакого труда», – считает представитель церкви.