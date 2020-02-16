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сегодня, 19:31 18

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
Фото: tksmi.ru/

В Русской православной церкви подвергли критике женщин, соглашающихся на гражданский брак. Протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и всё, а так тебя никто за жену не считает», – сказал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

Священник при этом отметил, пишет «Интерфакс», что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. «Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене – ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет никакого труда», – считает представитель церкви.

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#жизнь #религия

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Комментарии
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  • full

    full
    1 час назад

    А кто он такой, чтобы безнаказанно так оскорблять людей? Чмо конченное.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    54 минуты назад

    Реально ЧМО конченное..

    Стоит только сказать о том кем на самом деле называется вся эта братия в рясах, так они тут как тут с оскорблением их корпоратива))

  • paravis

    paravis
    54 минуты назад

    РПЦэшники не проститутки ли? Смотрите на чем разьезжают. Насосали у прихожан?

  • ямщик

    ямщик
    51 минута назад

    Мракобесы распоясались.



    Смотрим определение, гражданский брак - брачный союз, зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах государственной власти без участия христианской церкви или другой религиозной организации.

  • Итфат

    Итфат
    50 минут назад

    По сути он прав. Только выразил свою мысль бестактно...

  • Туманный Альбион

    Туманный Альбион
    49 минут назад

    Итфат

    По сути он прав. Только выразил свою мысль бестактно...



    По чьей сути?

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    44 минуты назад

    Туманный Альбион

    Итфат

    По сути он прав. Только выразил свою мысль бестактно...



    По чьей сути?



    По ихней. На подаяниях сидят, бабкам по мозгам катают и такие модные в рясах, рожи отъедают.

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    43 минуты назад

    Офонарел гундяевец

  • Sam Usov

    Sam Usov
    40 минут назад

    Т.е. если мы с женой не веруем в богов и не венчались в церквях и храмах то моя жена, с которой я уже более 10 лет живу проститутка??? После такого если раньше просто нейтрально мимо проходил теперь ряженым попам-клоунам в хари жирные плевать буду....

  • Итфат

    Итфат
    33 минуты назад

    Туманный Альбион

    Итфат

    По сути он прав. Только выразил свою мысль бестактно...



    По чьей сути?



    Разве суть бывает чья-то?

    По сути данного вопроса он прав. Только если, конечно, он имеет ввиду сожительство, а не брак, зарегистрированный в ЗАГСе. :))

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    33 минуты назад

    Гражданские жены назвали РПЦ дорогими для налогоплательщиков проститутками

  • Туманный Альбион

    Туманный Альбион
    24 минуты назад

    Итфат

    Туманный Альбион

    Итфат

    По сути он прав. Только выразил свою мысль бестактно...



    По чьей сути?



    Разве суть бывает чья-то?



    Разумеется бывает. У тебя одна суть, у меня совершенно другая.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    10 минут назад

    Для меня лично, суть поповского, сектантского корпоратива - ясна.

    И обсуждать какие то вопросы, и вообще общаться с человеком в балахоне поповского корпоратива, это всё равно что разговаривать с умалишённым, который нуждается в психиатрической помощи.

  • ay

    ay
    6 минут назад

    Этот неуч в рясе даже не знает, что гражданский брак - это есть брак зарегистрированный в ЗАГСе (ЗАГС = Записи Актов ГРАЖДАНСКОГО Состояния). И гражданская жена - это та, которую в ЗАГС сводили. Ещё бывают браки фактические (те, которых в сводках называют сожителями). И чо они своё жало всюду суют?

  • ФИО

    ФИО
    4 минуты назад

    А если еще раз прокрутить в голове смысл сказанного, то получается, что он подобным сравнением ставит мужчину выше женщины. Девицы, вас не просто протитутками назвали, но и второсортицей....так как по смыслу сказанного если мужик живет гражданским браком, то на него клеймо не вешают, а на женщину сразу )) Ату его ))

  • Дукла

    Дукла
    3 минуты назад

    всё правильно сказано и по делу

  • Karasik

    Karasik
    42 секунды назад

    ... Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и всё, а так тебя никто за жену не считает», – сказал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

    Ну сказал и сказал.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    35 секунд назад

    ФИОА если еще раз прокрутить в голове смысл сказанного, то получается, что он подобным сравнением ставит мужчину выше женщины. Девицы, вас не просто протитутками назвали, но и второсортицей....так как по смыслу сказанного если мужик живет гражданским браком, то на него клеймо не вешают, а на женщину сразу )) Ату его ))


    Сучка не захочет-кобель не вскочет.

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