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16февраля
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сегодня, 19:05 3

Сокрытие симптомов коронавируса в Китае грозит смертной казнью

Сокрытие симптомов коронавируса в Китае грозит смертной казнью
Фото: yandex.ru

В Китае вводят смертную казнь за сокрытие заражения коронавирусом COVID-2019. Такое же наказание грозит за искажение информации о состоянии больного. К уголовным преступлениям отнесли и утаивание истории своих путешествий.

Заболевший, а затем распространивший коронавирус человек в КНР будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности и приговорен на срок от 10 лет до пожизненного заключения или смертной казни. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на немецкую газету Deutsche Welle.

Заболевшим жителям Поднебесной запрещено перемещаться по территории государства на всех видах транспорта. Вернувшиеся из зоны очага эпидемии граждане должны находиться под карантином две недели дома или в больнице. За отказ от карантина также предусмотрено наказание.

15 февраля в министерстве науки и техники Китая заявили, что наиболее вероятным источником коронавируса являются летучие мыши. 13 февраля власти Гонконга предположили, что вирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам. До этого 7 февраля китайские ученые пришли к выводу, что промежуточными хозяевами коронавируса могут быть млекопитающие панголины.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

Как сообщало «Амур.инфо», сейчас в Китае насчитывается 68 584 заболевших. В соседней с Амурской областью провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 445 инфицированных, 14 из них – жители города Хэйхэ.

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#закон #Китай #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    шутка

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 час назад

    Мост когда уже откроют? А коридор временный завтра во сколько открывается? А то нужно метнуться в Хэйхэ за тапочками. И вообще от гриппа умирают больше. И вообще вы все паникёры, если зелёнкой лоб помазать то ничего не будет.

    :о)

  • full

    full
    1 час назад

    ЛДПР находит проблему смехотворной. Ну ну.

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