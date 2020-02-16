В Росии разрешили переводить маткапитал на эскроу-счета

Правительство внесло изменения в порядок использования средств материнского капитала. В постановлении кабмина указано, что при покупке жилья материнский капитал можно будет перевести на эскроу-счета. Ранее эти деньги перечисляли лишь на обычный счет.

Федеральным законом от 27 июня 2019 года №151-ФЗ в законодательство внесены изменения, направленные на предоставление участникам долевого строительства дополнительных гарантий защиты их прав, уточнили в правительстве РФ.

«В частности, для обеспечения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства предусмотрено использование счета эскроу, – говорится в документе. – Подписанным постановлением в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливается возможность направления таких средств на счет эскроу».

Эскроу — специальный счет, с которого можно вывести деньги только при выполнении определенных обстоятельств: в данном случае речь о том, что застройщик получает деньги от дольщиков только после того, как здание будет достроено и сдано.

Программа выплат материнского капитала работает с 2007 года. Государство выплачивает его при рождении или усыновлении второго, третьего и последующего ребенка. Однако в своем послании Федеральному собранию в январе президент Владимир Путин предложил увеличить материнский капитал и выдавать его при рождении и первого ребенка. Сейчас за счет этих средств можно оплатить образование детей, улучшить жилищные условия и погасить кредит, включая ипотечный.

Программа будет продлена как минимум до конца 2026 года. Размер выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 000 рублей, сообщает ТАСС.