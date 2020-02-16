В России приняли скандальный закон о вольерной охоте

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий охоту на животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. Зоозащитники и экологи называют такую охоту «чистым садизмом и живодерством».

По их мнению, законопроект был принят в интересах высокопоставленных охотников. Это стало поводом для очередной общественной дискуссии.

Как пишет «Сноб», охота будет вестись по путевкам. На таких животных не будет распространяться лимит и квота добычи, а также сезонные ограничения. В соответствии с законом минимальная площадь охотничьих угодий, где будет разрешена вольерная охота, должна быть равна не менее 50 гектарам.

«Животных для охоты в полувольных условиях будут разводить в просторных вольерах, а при нарушении требований к их содержанию у владельцев охотхозяйства отзовут лицензию», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Законопроект еще на стадии обсуждения вызвал недовольство среди общественности. Петицию против легализации вольерной охоты в России на сайте Change.org подписали более 200 тысяч человек. «Если эти поправки будут приняты, в России законодательно будет разрешено расстреливать животных в вольерах, в том числе отловленных и помещенных в загоны из природной среды. Кто может получать удовольствие от убийства в вольерах беззащитных, насмерть перепуганных животных, которые не могут спастись?» — говорится в ее тексте.

Глава Альянса защитников животных Юрий Корецких сообщал «Коммерсанту», что зоозащитники через «Справедливую Россию» предлагали, например, запретить использовать собак при вольерной охоте и установить ограничения размера участка для охоты в тысячу гектаров, однако депутаты эти поправки не приняли.

«Сейчас же можно будет отстреливать прямо в упор из любого оружия и в любое время. Спокойно можно будет убить медведя в спячке, например», — объяснял Корецких.

Неоднозначные оценки законопроекта были и среди депутатов. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») в декабре 2019 года называла инициативу «жестоким и аморальным бизнесом», в основе которого «лежит алчность». Депутат Сергей Миронов (тоже «Справедливая Россия») призывал отказаться от инициативы, потому что, по его мнению, она противоречит всем нормам по защите животных. Всего, по данным ТАСС, против законопроекта выступили 100 депутатов от трех оппозиционных фракций.

Вместе с этим один из авторов законопроекта — зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию — Сергей Лисовский в комментарии «Говорит Москва» заявил, что законопроект создавали для защиты диких животных и для увеличения их популяции.

«В Европе и вообще во всем мире в полувольном содержании разводят животных, а потом постепенно выпускают в дикую природу. Любое решение будет эффективно, если вы объединяете интересы всех участников процесса. Например, в Кении, запретили охоту, и через 10 лет там не стало животных, а в Танзании, где охота разрешена, животных очень много. Мы даем инструментарий сохранять животных, выращивать их, отпускать в природу, а это уже дает возможность развивать охоту на этих территориях, чтобы экономически поддерживать разведение. Это механизм, который опробован во всем мире», — объяснил он.

Также Лисовский добавил, что до принятия закона в России уже были «нелегально огороженные территории, где все не соблюдалось». Теперь же государство будет жестко регулировать вольерную охоту.