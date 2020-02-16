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16февраля
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сегодня, 16:50 0

Правительство РФ одобрило законопроект о бесплатных лекарствах

Правительство РФ одобрило законопроект о бесплатных лекарствах
Фото: PIXABAY.COM

Правительство России одобрило законопроект о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Документ будет внесён в Госдуму.

В законе также говорится о пересмотре не реже одного раза в год списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«Одобрить проект ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания" и внести его в Государственную думу в установленном порядке», – сказано в заявлении.

Закон также предлагает обеспечение россиян препаратами в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Объём помощи должен быть не менее, чем это предусмотрено списком жизненно необходимых и важнейших лекарств, пишет «Комсомольская правда».

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#закон #российская власть

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