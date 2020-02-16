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16февраля
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сегодня, 17:10 0

В Хэйхэ зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом

В Хэйхэ зарегистрирован новый случай заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com

В китайской провинции Хэйлунцзян за сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания вирусной инфекцией. Количество заболевших COVID-19 на соседней с Россией территории увеличилось до 445 человек.

По данным на 15 февраля 24:00 по пекинскому времени в Хэйхэ выявлено 14 случаев заболевания, это на 1 человека больше, чем сутками ранее. В Харбине было зарегистрировано 182, в Шуанъяшане 49, в Цзиси 46, в Суйхуа 46, в Цицикаре 38, в Дацине 19 случаев.

67 человек находятся в тяжелом состоянии. Количество летальных исходов по сравнению с предыдущими сутками не изменилось, оно составляет 11 с начала вспышки заболевания. Выздоровело в общей сложности 70 человек, это на 22 больше, чем за 14 февраля, сообщает Biang.ru.

Всего по Китаю насчитывается 68.584 заболевших. 9 500 человек вылечились, 1 666 скончались.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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