В китайских соцсетях ставят лайки России за помощь в борьбе с коронавирусом

Многие страны оказывают помощь Китаю в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Не осталась в стороне и Россия, благодарность которой активно размещают в китайских соцсетях. Пользователи хвалят страну и ставят ей лайки.

«Это очень по-русски», «Настоящий близкий друг» – так в интернете пишут о России.

Недавно некоторые пользователи соцсетей на основе опубликованных репортажей создали список дел о помощи, оказанной Россией Китаю для содействия в противоэпидемической работе. В списке отмечается, что с 1 февраля из России в Китай начали транспортировать медперсонал и материалы медицинского назначения, предназначенные для содействия противоэпидемической борьбе. Так, в эпицентр коронавируса, город Ухань, военно-транспортным самолетом ВВС РФ Ил-76 прилетели 5 эпидемиологов, были доставлены 50 тысяч медицинских масок, пожертвованных российской телекомпанией SPB TV Медиакорпорации Китая, 35 тысяч медицинских масок, пожертвованных правительством Амурской области и муниципалитетом города Благовещенска Харбину, а также средства медицинской помощи, пишет ИА «Синьхуа».

9 февраля, согласно сообщениям в соцсетях, Россия доставила в Ухань очередную партию средств медицинской помощи общим весом 23 тонны. Примечательно, что эта статистическая цифра была сделана китайской стороной, а по сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, количество этих средств рассчитывалось по объему и составило 183 кубометра. Поставив лайк этой новости, один из китайских пользователей соцсетей прокомментировал: «183 кубометра по размеру равнозначно комнате площадью 76 квадратных метров и высотой 2,4 метра, которая наполнена этими средствами».

Такую добросовестную помощь в бедствиях Россия оказывала Китаю уже не первый раз, напоминают китайские СМИ. На памяти многих китайских пользователей интернета Россия оказывала необходимую помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в 2008 году. Один из пользователей соцсети вспомнил, что после землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань на юго-западе Китая, Россия первой из других стран отправила в Китай спасательную бригаду, более того, занимавший на тот момент пост министр по чрезвычайным ситуациям РФ даже отправил свою дочь в качестве психотерапевта в составе спасательной бригады на работу по ликвидации последствий землетрясения.

«Друг познается в беде», «Пусть всегда будет китайско-российская дружба», «Российский народ – наш товарищ» – так выражают свое восхищение множество китайских пользователей интернета в соцсетях.