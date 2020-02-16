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16февраля
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сегодня, 15:40 1

На объездной дороге у Свободного сотрудники ГИБДД начали регулярные рейды

На объездной дороге у Свободного сотрудники ГИБДД начали регулярные рейды
Фото: gzt-sv.ru

На перекрестке объездной трассы «Обход города Свободный» и дороги Свободный – Буссе установлены новые запрещающие знаки: «Ограничение максимальной скорости» 70 километров в час и «Движение без остановки запрещено».

Рейд на этом участке дороги свободненские автоинспекторы провели 14 февраля. Для выявления нарушений скоростного режима сотрудники использовали прибор фиксации. Нарушителей обнаружено немного, сообщает газета «Зейские огни».

Сотрудники ГИБДД обещают периодически контролировать движение автомобилей на объездной дороге. Госавтоинспекция приняла такие меры после серии серьезных ДТП на этом участке. Как сообщало «Амур.инфо», 28 декабря здесь погиб инструктор автошколы. Еще одна авария с тремя пострадавшими произошла на перекрестке 6 февраля.

Инспекторы обращаются к водителям с просьбой быть внимательными и соблюдать скоростной режим не только на опасном перекрестке, но и на территории Свободного и Свободненского района.

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#ДТП #Свободный

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  • Дукла

    Дукла
    25 минут назад

    зарплаты не хватает

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