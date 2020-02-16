Почти все жалобы амурчан в Роспотребнадзор за 2019 год нашли подтверждение

Управление Роспотребнадзора по Амурской области подвело итоги работы с обращениями амурчан за 2019 год. Тенденция к росту обращений остается неизменной. Преобладающее число граждан обращаются и по социально-значимым, и санитарно-эпидемиологическим вопросам.

Результаты анализа рассмотрения обращений граждан показали, что число обращений в 2019 году увеличилось на 18 %: за 2019 год в управление поступило 3 071 обращение, за аналогичный период 2018 года – 2 590.

По-прежнему наибольшее число обращений (1 043) приходится на нарушения в сфере защиты прав потребителей – 35 % от общего числа рассмотренных. Из них 36 % – в сфере розничной торговли, 21 % – в сфере финансовой деятельности, 13 % – услуги телефонной связи.

Обращения на нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения составляют 33 % (983 обращение) от общего количества рассмотренных. Основная часть приходится на условия проживания в жилых помещениях – 19 %, на неудовлетворительные сбор, транспортировку и захоронение отходов производства и потребления – 16 %, на качество питьевой воды – 12 %.

В области оказания госуслуг наиболее часто в обращениях граждан затрагивались вопросы, связанные с приемом уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности 4 %.

За 2019 год на горячую линию поступили 10 544 звонка. Из них по вопросам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения – 6 399 звонков; о нарушениях прав потребителей – 3 224; по вопросам, не относящимся к компетенции управления – 650. Во всех случаях, когда невозможно было разрешить проблему в ходе телефонного разговора, гражданину рекомендовали обратиться в управление Роспотребнадзора по Амурской области с письменным обращением для принятия мер по существу обращения.

Из рассмотренных обращений 187 стали основанием для проведения внеплановых проверок и административных расследований, в 95 % случаев факты, указанные в обращении, подтвердились.

Так, на основании жалобы потребителя на продажу в магазине «Юлия» ИП Чэнь Цзяньфэн игрушек и электротоваров без информации на русском языке управлением была проведена внеплановая проверка. В результате проверки в реализации были выявлены игрушки в количестве 778 штук на общую сумму 80,3 тысячи рублей и электротовары в количестве 741 штука на общую сумму 297,6 тысячи рублей без маркировки и информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Постановлением мирового судьи Амурской области ИП Чэнь Цзяньфэн привлечен к административной ответственности с конфискацией товаров.

Кроме того, в ходе этой же проверки было выявлено, что ИП Чэнь Цзяньфэн продавал детские игрушки в количестве 517 штук на общую сумму 121,8 тысячи рублей с незаконным использованием товарного знака L.O.L. SURPRISE. По решению Арбитражного суда Амурской области бизнесмен был привлечен к административной ответственности с конфискацией игрушек.

Неоднократно в Управление Роспотребнадзора по Амурской области обращались граждане с жалобами на действия ООО «Прогресс-ДВ» по навязыванию различных медицинских услуг и процедур с заключением кредитного договора и отказ в добровольном порядке расторгнуть договор и вернуть денежные средства.

По фактам нарушений, выявленных в результате рассмотрения обращений, управлением в 2019 году подано в суд 48 исков в защиту прав потребителей с требованиями о возврате денежных средств и компенсации морального вреда. Исковые требования судом были удовлетворены.