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16февраля
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сегодня, 14:50 2

Дальневосточная авиакомпания будет перевозить пассажиров на укороченной версии «Суперджета»

Дальневосточная авиакомпания будет перевозить пассажиров на укороченной версии «Суперджета»
Фото: yandex.com

Авиакомпания, которую планируется создать для перевозок в ДФО, получит около 20 самолетов SSJ-100. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он уточнил, что такой вариант уже обсуждался с Минтрансом и Министерством по развитию ДФО.

Российское правительство работает над созданием авиакомпании на Дальнем Востоке с 11 декабря после поручения президента.

Основным транспортом для дальневосточников станет турбовинтовой самолет вместимостью примерно 50 кресел. Для этой задачи подходит «Суперджет» SSJ-100. Глава ведомства назвал такое решение выгодным для создаваемой структуры и хорошим заказом для Объединенной авиастроительной компании, сообщает «Российская газета».

О планах по созданию нового перевозчика, который будет работать на территории Дальнего Востока, стало известно в январе. Среди вариантов рассматривается создание компании на базе уже существующей – например, «Якутии» или «Авроры», сообщает «Эхо Москвы».

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#Дальний Восток #транспорт

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    54 минуты назад

    SSJ? Они же колом стоят у забора у того же Аэрофлота.

  • Kats

    Kats
    31 минута назад

    ДВ как всегда укомплектуют тем, на чем московия летать никогда не будет.....Нам как всегда отбросы и отходы!

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