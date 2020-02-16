Дальневосточная авиакомпания будет перевозить пассажиров на укороченной версии «Суперджета»

Авиакомпания, которую планируется создать для перевозок в ДФО, получит около 20 самолетов SSJ-100. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он уточнил, что такой вариант уже обсуждался с Минтрансом и Министерством по развитию ДФО.

Российское правительство работает над созданием авиакомпании на Дальнем Востоке с 11 декабря после поручения президента.

Основным транспортом для дальневосточников станет турбовинтовой самолет вместимостью примерно 50 кресел. Для этой задачи подходит «Суперджет» SSJ-100. Глава ведомства назвал такое решение выгодным для создаваемой структуры и хорошим заказом для Объединенной авиастроительной компании, сообщает «Российская газета».

О планах по созданию нового перевозчика, который будет работать на территории Дальнего Востока, стало известно в январе. Среди вариантов рассматривается создание компании на базе уже существующей – например, «Якутии» или «Авроры», сообщает «Эхо Москвы».