Теплый день: прогноз погоды в Приамурье на 17 февраля

В Амурской области 17 февраля ночью и днем ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Северо-западный ветер в ночные часы разгонится до 2-7 метров в секунду, днем – до 4-9 метров в секунду.

Температура по области ночью составит минус 19…24, местами – минус 27…32 градуса. Днем термометры покажут 8…13 градусов ниже нуля, местами будет 15…20. В Благовещенске ночью 17 февраля ясно. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду. Температура составит минус 18…20 градусов. Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках минус 7…9, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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Екатерина PL