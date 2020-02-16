В инфекционной больнице Приамурья находился пациент с подозрением на коронавирус

В эфире федерального канала «Вести 24» вышел спецрепортаж «Пограничное состояние». В нем рассказывается, что изменилось в Благовещенске из-за вспышки коронавируса и, как следствие, закрытия границы с Китаем. Было озвучено, что в инфекционной больнице находился мужчина с подозрением на инфекцию.

Эту информацию специальному корреспонденту подтвердили и в лечебном учреждении. Но никакие подробности рассказывать не стали. Известно только, что он находился в специальном боксе с отдельным входом, в котором принимают особо опасные инфекции – к ним отнесен и коронавирус. Также известно, что подозрение не подтвердилось.

Персонал инфекционной больницы выучил все инструкции безопасности. В частности, если бригада скорой помощи привозит больного с подозрением на опасную инфекцию, то одежду медиков обязательно должны обрабатывать специальным раствором, а у самого пациента берут анализы согласно особому перечню.

В фильме также показали преподавателя и студенток Благовещенского педагогического колледжа, которые раздают на улице информационные буклеты о том, как защититься от коронавируса, полупустой китайский торговый центр, где закрыты отделы предпринимателей из КНР, которые не вернулись из-за закрытия границы.

В торговом центре рассказали, что в течение дня у всех работников рынка сотрудник службы безопасности каждые 3 часа проверяет температуру электронным градусником.

Кроме того, съемочная группа побывала в торговой сети, где продаются огурцы по 900 рублей за килограмм. По словам генерального директора Александра Мясникова, из привозят из Азербайджана. Он заверил, что огурцы по высокой цене в магазине были всегда, просто до закрытия границы их никто не замечал.

«Цена связана с тем, что у нас авиадоставка, которая на сегодняшний день в Благовещенск составляет 230 рублей за килограмм. Ну и сам по себе этот сорт огурцов – коктейльный огурец – ранний сорт, и он всегда был дорогой», – объяснил Александр Мясников.

Он рассказал, что китайские поставщики тоже поднимают цены: «Мы у партнера спрашиваем: из Китая заехали фрукты и овощи, почему они дороже, почему не такая цена, как была? Он объясняет тем, что там тоже эпидемия. Там люди отказываются собирать урожай, осуществлять логистику, отказываются контактировать при сборке урожая. Они тоже переживают».

По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, Приамурье потребляет 12 тысяч тонн помидоров и огурцов, из которых половина – это поставки из Китая. Прозвучало, что ситуация с закрытием китайской границы показала: огурцы, к примеру, из Новосибирска возить в Благовещенск не выгодно.

Между тем в Амурской области еще недавно работала федеральная программа по субсидированию инвесторов при строительстве тепличных комплексов. Однако расчеты в федеральном Минсельхозе показали, что количества выращенных овощей в целом по стране достаточно для всего населения России. И проект закрыли. Василий Орлов вышел с предложением вернуть федеральную программу.

«Это не только предложение Амурской области. Регулярно дальневосточные губернаторы эту тему озвучивают. Думаю, что вспышка коронавирусной инфекции и, как следствие, закрытие границы, невозможность импортировать эти овощи еще раз подтолкнут Минсельхоз к мысли, что необходимо такую программу возобновить», – озвучил глава региона.

Также в фильме показали соевое предприятие, которое из-за закрытия границы не может выполнить условия контракта и поставить в Китай партию соевого масла.

«Были подписаны контракты с условиями оплаты. Мы частично даже получили предоплату, и с закрытием границы мы не смогли выполнить свои обязательства. Обе стороны понимают, что это форс-мажор, но нам пришлось резко принимать решения: мы сейчас ищем новые рынки сбыта по маслу. Переподписываем контракты и ведем переговоры с китайскими партнерами об отсрочке наших обязательств, пока не откроется граница», – рассказал коммерческий директор предприятия по производству соевого продукта Степан Инюточкин.

Съемочная группа побывала и в пустующей гостинице «Азия», где на момент съемок было занято меньше 10 процентов номеров. В гостинице пустует кафе, закрыты магазины.

«Вот такого не было точно никогда. Эти негативные последствия, они будут еще в ближайшее время предприятиями ощущаться. Потому что сейчас мы еще не до конца понимаем, что происходит, потому что это налоговая определенная нагрузка, ресурсная, тепло, электричество. Вот это все нам будет доходить через месяц, два, три. Доходов нет. Соответственно, люди у нас сокращены – определенное количество – на полрабочего дня. И сколь длительно мы можем эту ситуацию выдерживать?» – задается вопросом представитель собственника «Азии» Марат Мкртчан.

Построивший гостиницу Хэ Вэнь Ань, как и многие его соотечественники, не смог вернуться из Китая из-за закрытия границы.

Посмотреть полностью специальный репортаж можно по ссылке.