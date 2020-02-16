В Благовещенске сгорела «заброшка» (видео)

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Вечером 15 февраля в Благовещенске сгорел нежилой дом в районе улиц Высокой и Чайковского. Сообщение о пожаре поступило в 21:45.

К месту вызова были направлены пожарные пожарно-спасательной части № 1 и спасатели ПСО города, всего десять человек, и три единицы техники. Открытое горение огнеборцы ликвидировали за 14 минут.

Дом и пристройка к дому повреждены огнем по всей площади. Рядом стоящий жилой дом пожарные спасли. Пострадавших нет. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.