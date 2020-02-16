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16февраля
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сегодня, 12:43 0

Битва титанов: в центре Благовещенска не разъехались два внедорожника

Битва титанов: в центре Благовещенска не разъехались два внедорожника

Вечером 15 февраля на перекрестке Красноармейской – 50-летия Октября жестко столкнулись два внедорожника: Toyota Hilux Surf и Toyota Land Cruiser 200. В результате ДТП водитель «тойоты лэнд крузер» 1995 года рождения был госпитализирован.

За рулем автомобиля «сурф» находился водитель 1974 года рождения.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в городском ГАИ.

В комментариях к новости о ДТП в одном из пабликов подписчик так прокомментировал произошедшее: «Битва титанов. Здоровья пострадавшим».

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#ДТП #происшествия #транспорт

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