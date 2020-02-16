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сегодня, 12:08 3

В Приморье тигр получил смертельные раны при столкновении с автобусом (видео)

В Приморье тигр получил смертельные раны при столкновении с автобусом (видео)
Фото: скриншот видео

В Приморском крае погиб амурский тигр. Полосатый хищник выбежал на дорогу, и его сбил автобус. У животного хватило сил уйти в лес, но травмы оказались слишком серьезными.

Видео лежащего на дороге умирающего тигра опубликовал центр «Амурский тигр». Видно, что зверь шевелится, поднимает голову.

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В Приморском крае автобус сбил амурского тигра, который выбежал на дорогу. На других кадрах, которые прислали очевидцы, видно, что спустя некоторое время тигр встал и сильно хромая скрылся в лесу. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Испекторы охотнадзора выехали на место происшествия и обнаружили недалеко от дороги тело тигра. К сожалению, травмы, полученные в результате столкновения, оказались несовместимы с жизнью. Сейчас специалисты устанавливают подробности происшествия. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Благодарим всех, кто написал нам в директ об этом случае, за проявленное неравнодушие к судьбе тигра. Нам искренне жаль, что тигру не удалось помочь😢 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENG: Amur tiger hit by a bus in Primorsky Krai last night. In couple of minutes the tiger got up and run to the forest with a serious limp. The tiger died from injuries, his body was found not far from the road by hunting control inspectors. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #амурскийтигр #тигр #центрамурскийтигр #приморскийкрай #дтп #amurtiger #tiger #siberiantiger #amurtigercenter #russia #accident

Публикация от Центр «Амурский тигр» (@amurtigercenter)

На других кадрах, которые прислали очевидцы, запечатлено, как спустя некоторое время тигр встал и, сильно хромая, скрылся в лесу. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

На место происшествия выехали инспекторы охотнадзора. Они обнаружили тело животного недалеко от дороги. Травмы, полученные им при столкновении, оказались несовместимы с жизнью. Сейчас специалисты устанавливают подробности происшествия.

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#животные #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Эх, такой красавец. Тигры наша гордость, очень очень жаль. Внимательнее и аккуратнее ездить надо водителям.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...дааа...жалко киску...

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    автору этого текста запятых недосыпали.

    * а тигра жалко, да.

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