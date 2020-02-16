В Приморье тигр получил смертельные раны при столкновении с автобусом (видео)

Фото: скриншот видео

В Приморском крае погиб амурский тигр. Полосатый хищник выбежал на дорогу, и его сбил автобус. У животного хватило сил уйти в лес, но травмы оказались слишком серьезными.

Видео лежащего на дороге умирающего тигра опубликовал центр «Амурский тигр». Видно, что зверь шевелится, поднимает голову.

На других кадрах, которые прислали очевидцы, запечатлено, как спустя некоторое время тигр встал и, сильно хромая, скрылся в лесу. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

На место происшествия выехали инспекторы охотнадзора. Они обнаружили тело животного недалеко от дороги. Травмы, полученные им при столкновении, оказались несовместимы с жизнью. Сейчас специалисты устанавливают подробности происшествия.