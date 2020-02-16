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сегодня, 11:54 1

Количество заболевших коронавирусом в провинции Хэйлунцзян стабильно увеличивается

Количество заболевших коронавирусом в провинции Хэйлунцзян стабильно увеличивается
Фото: pixabay.com

Уже 425 человек заболели коронавирусом нового вида COVID-19 в соседней с РФ китайской провинции Хэйлунцзян. За сутки количество заболевших увеличилось на 7 человек. Теперь случаи заболевания есть во всех городских округах провинции. Первый заболевший зарегистрирован в городе Ичунь.

Всего по Китаю на 12:46 15 февраля пекинского времени зарегистрировано 66 577 заболевших, заболевание подозревается у 8 969 человек. Вылечено 8 159 человек, 1 524 заболевших скончались.

Больше всего заболевших в эпицентре вспышки заболевания – провинции Хубэй (54 406). 4 774 человека вылечились, 1 457 скончались.

В Пекине 375 заболевших, 97 вылечились, 4 скончались. В Шанхае 326 заболевших, 124 вылечились, 1 скончался, пишет Biang.ru.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    445 заболевших, опаздываете на сутки.

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