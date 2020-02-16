Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:37 4

В Благовещенске пропала девочка-подросток с татуировкой в виде кошки

В Благовещенске пропала девочка-подросток с татуировкой в виде кошки
Фото: instagram.com/psoamur/

В областном центре Приамурья разыскивают Анжелику Макогон 2005 года рождения. Она ушла из дома в переулке Западный еще 7 февраля. И до настоящего времени ее местоположение неизвестно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые русые.

В качестве особой приметы – татуировка в виде кошки на бедре правой ноги. Анжелика была одета в черную удлиненную куртку-пуховик и белую вязаную шапку с черной надписью.

Всех, кто знает о местонахождении Анжелики, просят позвонить по телефонам волонтеров: +7-914-581-0157, +7-909-819-3475 либо в полицию по номеру: 102.

Просмотров всего: 678

#дети #происшествия

распечатать


Происшествия

Битва титанов: в центре Благовещенска не разъехались два внедорожника
Происшествия 3

В Приморье тигр получил смертельные раны при столкновении с автобусом (видео)
Происшествия 2

В Тындинском районе зафиксировано землетрясение
Происшествия 4

Заочно арестован бывший глава таможенного поста «Благовещенский»
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Спросите у того, кто ей сделал тату на бедре....

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    примета огонь!! летом то на бедре не увидишь тату, только на пляже...

  • agbor

    agbor
    1 час назад

    В 14 лет с татуировкой, родителей нужно сразу родительских прав лишать!!!

  • agbor

    agbor
    1 час назад

    В 14 лет с татуировкой, родителей нужно сразу родительских прав лишать!!!

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь