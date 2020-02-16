В Благовещенске пропала девочка-подросток с татуировкой в виде кошки

В областном центре Приамурья разыскивают Анжелику Макогон 2005 года рождения. Она ушла из дома в переулке Западный еще 7 февраля. И до настоящего времени ее местоположение неизвестно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые русые.

В качестве особой приметы – татуировка в виде кошки на бедре правой ноги. Анжелика была одета в черную удлиненную куртку-пуховик и белую вязаную шапку с черной надписью.

Всех, кто знает о местонахождении Анжелики, просят позвонить по телефонам волонтеров: +7-914-581-0157, +7-909-819-3475 либо в полицию по номеру: 102.