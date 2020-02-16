Найден способ увеличить размер пенсии россиян до 35 тысяч рублей

Россияне могут отказаться от получения страховой пенсии по старости для того, чтобы в дальнейшем получать ее в более высоком размере. Такая норма содержится в 400-ФЗ «О страховых пенсиях». По закону можно и не оформлять пенсию после достижения установленного пенсионного возраста. В этом случае затем можно получить приличную надбавку.

«Например, отложенная на 5 лет пенсия – это плюс 30-40

% к установленной по обычному возрасту. Хотя в некоторых случаях выгоднее все-таки выйти на пенсию и продолжить работать. В этом случае человек будет получать и страховую пенсию (без ежегодной индексации), и зарплату», – пояснил «Российской газете» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

По закону человек может отказаться от пенсии и уже будучи пенсионером. Например, при устройстве на работу на любой срок не меньше года. Это поможет увеличить пенсионные выплаты в будущем, когда человек решит полностью завершить свою трудовую карьеру. Чем больше у работника накопится страховых пенсионных коэффициентов, которые зависят, в том числе, и от отчислений работодателя в страховые фонды, тем выше насчитают сумму пенсии впоследствии.

Если женщина имеет трудовой стаж в 30 лет, 120 пенсионных коэффициентов и готова выйти на пенсию в 55,5 лет, то размер ее пенсии составит около 15 тысяч рублей. А вот если женщина обратится за назначением страховой пенсии по старости через 5 лет после возникновения права на нее, то размер ее пенсии составит более 20 тысяч рублей. И это более чем на 40 процентов больше, чем если бы женщина вышла на заслуженный отдых в установленный срок.

В два с лишним раза пенсия увеличится – до 33–35 тысяч в месяц– если обратиться за ее назначением через 10 лет после наступления установленного срока выхода на отдых. Таковы средние расчеты. Ведь в каждом конкретном случае сумма страховой пенсии рассчитывается индивидуально.

В России 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой возраст выхода на пенсию постепенно повышается до 65 лет для мужчин и до 60 – для женщин.

В 2020 году продолжится поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста. Право на назначение страховой пенсии в связи с переходным периодом повышения пенсионного возраста в 2020 году отодвигается до достижения возраста 56 лет и 6 месяцев у женщин и 61 года и 6 месяцев у мужчин.