Из-за замены самолета не все пассажиры смогли прилететь из Москвы в Благовещенск

Некоторые пассажиры с билетами на самолет авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Благовещенск 15 февраля были неприятно удивлены тем, что не смогут попасть на борт. Им объяснили, что произошла замена борта на самолет меньшей вместимости.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказала директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова, которая оказалась в числе 14 человек, не поместившихся в воздушное судно после его замены.

«Я до последнего представить не могла, что так бывает. В 15:00 немного напряг тот факт, что невозможно было зарегистрироваться на рейс онлайн. Но у меня и S7 Airlines особенные отношения с регистрацией. И это не первый случай, когда регистрация возможна была только в аэропорту. Но в этот раз особенный случай – просто не хватило мест. (…) А так как этот рейс последний из сегодняшних, то улететь в Благовещенск можно теперь только через сутки», – написала Ольга Смирнова.

В колл-центре компании сообщили, что заменить борт пришлось в связи с тем, что произошла задержка предыдущего рейса – того, на котором должны были лететь пассажиры из столицы в областной центр Приамурья.