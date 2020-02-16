Некоторые инвалиды лишатся права на специальную парковку

Около 3,4 миллиона инвалидов III группы потеряют право на пользование парковками, обозначенными табличкой «Только для инвалидов». С 1 июля 2020 года они будут доступны лишь тем, кто имеет «ограничение способности к самостоятельному передвижению».

Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Мишустин. Инвалиды, не имеющие подобных ограничений, например, диабетики, возможностью бесплатной парковки пользоваться не смогут.

Подписанное премьером Михаилом Мишустиным постановление №115 связано с новой редакцией закона «О социальной защите инвалидов», которая вступает в силу 1 июля. В текущей версии сказано, что на парковках общего пользования 10 % мест должно быть выделено для транспортных средств, управляемых инвалидами. В принятом впервые постановлении уточняется: граждане с III группой инвалидности могут пользоваться такими местами, если у них есть «ограничение способности к самостоятельному передвижению» либо если они получили право на пользования парковками до 1 июля (то есть до вступления в силу постановления), обратившись в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) и получив знак «Инвалид».

Общее число инвалидов в РФ, по данным Росстата, более 11,9 миллиона человек, из них 670 тысяч – дети-инвалиды, 5,35 миллиона – инвалиды II группы, 1,43 миллиона – I группы, 4,48 миллиона – III группы, из них 1,1 миллиона, по данным Минтруда ограничены в способности к самостоятельному передвижению. Общее число граждан, получивших знак «Инвалид» в пользование в МСЭ, составляет, по данным Минтруда, около 1 миллиона человек.

Из данных Росстата и Минтруда следует, что около 3,4 миллиона человек из числа инвалидов III группы не смогут воспользоваться правом парковать машины на специальных местах. С момента вступления в силу нормы будет действовать переходный период, пояснили «Коммерсанту» в пресс-службе Минтруда: в течение 6 месяцев гражданин сможет передать данные об автомобиле в федеральный реестр инвалидов (например, через портал госуслуг) и пользоваться знаком «Инвалид», выданным ранее МСЭ.

С 1 июля 2020 года такие знаки выдаваться больше не будут, но обязанность использовать их в автомобиле останется. Знаки можно будет купить в любой торговой сети или на заправке.

ПДД предусматривают ряд льгот для водителей автомобилей со знаком «Инвалид». Они могут стоять под знаком «Стоянка запрещена» и на специальных парковочных местах, недоступных для остальных водителей.

Если машиной со знаком «Инвалид» управляет гражданин с I и II группой инвалидности (или она перевозит инвалида), разрешен проезд под знак «Движение запрещено» и «Движение механических транспортных средств запрещено». Водитель транспортного средства со знаком «Инвалид» обязан возить с тобой документ, подтверждающий инвалидность.