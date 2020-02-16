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16февраля
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Выбор читателей за 15 февраля

Выбор читателей за 15 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 15 февраля.

В элитной новостройке в центре Благовещенска нашли множество нарушений

Стройка затянулась на год, а в сданных квартирах нашли множество недочетов – об этом рассказали собственники квартир в новом 19-этажном доме в центре Благовещенска. Застройщик уверяет, что существенных нарушений нет, и обещает быстро устранить все недостатки. Но люди готовы идти в суд.

В аквацентре Благовещенска скончался мужчина

В ночь с 14 на 15 февраля в одном из водных комплексов в Благовещенске скончался мужчина 1971 года рождения. По имеющейся у Амур.инфо информации, это произошло около часа ночи. После того как мужчина нырнул в бассейн, ему стало плохо.

В Амурской области задержали сотрудника амурского УФСИН за взятку (видео)

Сотрудника регионального управления ФСИН подозревают в получении взятки за совершение незаконных действий. По данным следствия, он взял деньги за передачу мобильных телефонов осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии.

Заочно арестован бывший глава таможенного поста «Благовещенский»

Суд заочно арестовал экс-начальника таможенного поста «Благовещенский» Виктора Сабурина. При этом в конце прошлого года мужчина был объявлен в розыск по линии Интерпола. Предполагается, что Сабурин получил в качестве взятки автомобиль.

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#Обзор #интернет #СМИ

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