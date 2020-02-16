Премьер-министр Мишустин считает ипотеку в России слишком дорогой

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Правительство России поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам. Это следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.

В соответствии с ним первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин совместно с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной должны до 16 марта представить премьер-министру соответствующие предложения, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке.

Кроме того, Минстрою совместно с Минэкономразвития и Росреестром поручено в те же сроки представить предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко должен обеспечить информирование населения о льготных программах ипотечного жилищного кредитования.

На заседании правительства Мишустин обратил внимание на то, что ипотека в России очень дорогая, и призвал изменить эту ситуацию. По его словам, это возможно сделать, если оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить стоимость фондирования, пишет РИА Новости.

Кроме того, глава правительства призвал дополнительно стимулировать развитие жилищного строительства, повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории и активнее использовать пустующие земли, а также снижать стоимость строительства, расширять применение современных технологий и упрощать доступ бизнеса на строительный рынок.