Гороскоп 16 февраля: Рыбам необходимо проявлять доброжелательность, у Весов финансовые проблемы

Восход Солнца: 07:40

Заход Солнца: 17:47

Солнце в Водолее.

Овен. Благодаря вашей напористости и активности Вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в совместном проекте. Вам следует очень хорошо и детально все обдумать. Звезды предупреждают, что в перспективе добиться успеха будет не так просто, как кажется.

Телец. Это самый подходящий день для решения профессиональных вопросов. Звезды обещают, что именно с этого дня Тельцов будет переполнять чувство нежности и любви. Распределите свои силы так, чтобы их хватило надолго. Велика возможность счастливого случая, в результате которого ваше финансовое положение улучшится.

Близнецы. День связан с преобразованиями космической энергии. Несет с собой трудности в общении с партнерами и домашние хлопоты. Вероятно, что сегодня Вы получите известие, которое может повлиять на отношения с близким человеком или в корне изменить ваше нынешнее служебное или общественное положение.

Рак. День обещает быть весьма активным. Об отдыхе придется забыть — только суета и заботы будут сопровождать вас в это время. Но ничего не поделаешь — придется с этим смириться. Вечер посвятите отдыху. Следите за тем,чтобы никого не оскорбить.

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Лев. Неблагоприятный день. Несет резкие перемены настроения, трансформацию отношений с партнерами, козни соперников или тайных недоброжелателей. Звезды не исключают появления на вашем пути серьезных препятствий, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. В делах полагайтесь на интуицию: советы друзей или вмешательство партнера может завести в тупик.

Дева. Напряженный день. Скорее всего сегодня все начинания будут обречены на провал, а надеждам не суждено сбыться. Вероятны нервные срывы. Любое дело потребует массы усилий и не приведет к ожидаемым результатам.

Весы. Неблагоприятный день для Весов-коммерсантов. Сегодня они могут столкнуться с проблемами: не исключены финансовые потери или появление на пути серьезных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных.

Скорпион. Неблагоприятный период. Ваш жизненный потенциал стремится к понижению. Вероятны искушения плоти, соблазны, потакание своим прихотям, ошибки при оформлении документов, трудности в учебе и преподавательской деятельности. По возможности сократите общение с окружающими людьми.

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Стрелец. День связан с потерями, тратами. Постарайтесь быть экономнее и держать под контролем финансовое семейное положение. Поездки рекомендуется отложить до весны. У пожилых и ослабленных людей возможны резкое ухудшение состояния, обострение заболеваний.

Козерог. День удачен для накопления денег, для продолжения ранее начатых дел и достижения целей. Вероятно, сегодня от Вас потребуется принятие важных решений. Не исключено, что вы получите выгодные деловые предложения. Близкий человек может дать дельный совет.

Водолей. День благоприятный для смены работы, места жительства. Ваши планы окажутся убедительными и перспективными. Вы сможете перейти от ощущений и оценок ситуации непосредственно к делу, привлечь к своей деятельности надежных партнеров. Однако эти планы могут осуществиться только при условии непосредственной готовности к работе и целеустремленности.

Рыбы. В этот день появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки. Постарайтесь выработать в себе терпимое и доброжелательное отношение к окружающему миру. Иначе со временем сарказм и нервная реакция на все, что против вашей воли, сделают вас невыносимым.

Астролог: Вальдемар Небоходцев