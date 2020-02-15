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15февраля
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сегодня, 22:55 0

В Тындинском районе зафиксировано землетрясение

В Тындинском районе зафиксировано землетрясение
Фото: pixabay.com

Вечером 15 февраля в Тындинском районе Амурской области было зафиксировано землетрясение, следует из сообщения на сайте амурского главного управления МЧС. Эпицентр находился в соседнем регионе – Якутии.

Отмечается, что, по информации Якутского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», 15 февраля в 12:30 по московскому времени (18:30 по амурскому времени) в Якутии зафиксировали «сейсмособытие с эпицентром в координатах 57,21 СШ, 119,51 ВД. магнитудой 4 на глубине 10 километров». Расстояние до ближайшего населенного пункта Амурской области, поселка Олекма Тындинского района, – 65 километров. Жертв и разрушений в поселке нет.

Событие на карте сайта Geocenter.info:

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#природа #происшествия

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