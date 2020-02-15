В Благовещенске мужчина подрался в цирке с надувным медведем

В Благовещенске выступил самый странный цирк за все последнее время. Мало того что он назывался просто «Российский цирк», он еще и разыграл зрителей на 500 тысяч рублей.

Приезжий цирк, в рекламе которого обещали «смертельный номер» с протыканием головы и розыгрышем главного приза — 500 тысяч рублей — собрал несколько сотен зрителей на одной из концертных площадок Благовещенска. В числе публики было много детей. Билеты продавались по 800 и 1 000 рублей. Многие пришли семьями.

В программе были показаны номера в разных цирковых жанрах: акробатика, клоунада, один артист ходил по канату. Были и трюки с животными: обезьянкой, двумя пуделями и чернобурым лисом.

Увидели зрители и «смертельный» номер, правда, девушка из зала иллюзионисту не подошла, потому что у нее «не было дырочек в голове». У ассистентки они как раз имелись, и с ней трюк прошел, как надо.

Одним из самых необычных номеров был с огромными пневматическими ростовыми куклами. На сцену вышли трехметровые лев и белый медведь. Для последнего «смертельным трюком» было спуститься по маленькой лесенке в зал. При этом он артистично завалился на мужчину из первого ряда. Но тот то ли от неожиданности, то ли желая наказать обидчика, несколько раз сильно оттолкнул надутого гиганта от себя. Было заметно, что мужчину после этого пыталась успокоить пришедшая с ним спутница.

Завершилось представление долгожданным розыгрышем обещанных 500 тысяч рублей. Всем было интересно, что из этого выйдет.

Ведущий вынес на сцену лототрон, засыпал в него купоны с номерами телефонов, которые зрители оставили до начала представления. Развязка заставила себя ждать: то номер был написан неразборчиво, то он не набирался с телефона. Одна зрительница под всеобщий смех предложила позвонить с ее телефона. Но к этому времени на сцену поднялся мужчина и объявил, что это он — обладатель продиктованного номера. Ему торжественно вручили какую-то пачку и отправили с миром. А ведущий объявил, что это подсадной человек, и они всех разыграли.

«Странный цирк. Какие-то заминки, речевые ошибки ведущего. Были, конечно, и хорошие артисты — парень на канате. Но в целом впечатление странное. Думаю, во многом из-за этого розыгрыша», — поделилась одна зрительница.

«Мы приехали из села Волково всей семьей. Дети ждали неделю этот цирк. К нам приезжали благовещенские коллективы — вот они действительно профессионалы», — рассказала другая.

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