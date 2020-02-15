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15февраля
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сегодня, 19:10 3

К 15 февраля амурчанам положена единовременная выплата

К 15 февраля амурчанам положена единовременная выплата
Фото: архив Амур.инфо

15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

В Амурской области инвалиды боевых действий и семьи погибших участников боевых действий ежегодно к 15 февраля получают единовременную выплату – 10 000 рублей.

В 2020 году выплату должны предоставить 108 получателям: 24 инвалидам боевых действий и 84 семьям погибших участников боевых действий. На эти цели предусмотрены средства областного бюджета в объеме 1 миллиона 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области.

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#соцзащита

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    К 15 февраля амурчанам положена единовременная выплата

    Всем? Судя по заголовку.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    48 минут назад

    Заголовок бомба!!! Прям очередь хочется занять за выплатой

  • Оля111

    Оля111
    30 минут назад

    Ольга1972

    Заголовок бомба!!! Прям очередь хочется занять за выплатой



    Да уж...

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