К 15 февраля амурчанам положена единовременная выплата

Фото: архив Амур.инфо

15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

В Амурской области инвалиды боевых действий и семьи погибших участников боевых действий ежегодно к 15 февраля получают единовременную выплату – 10 000 рублей. В 2020 году выплату должны предоставить 108 получателям: 24 инвалидам боевых действий и 84 семьям погибших участников боевых действий. На эти цели предусмотрены средства областного бюджета в объеме 1 миллиона 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области.

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#соцзащита

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Александр Авдеев